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Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü

19.10.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rusya uyruklu kadın turist, hastanede yaşamını yitirdi.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu Galiba Shefer (74), yüzmek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Shefer, durumu fark eden çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı.

Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Shefer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Alanya deniz boğulma rus turist

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