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Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

23.09.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Türkler Mahallesi'nde vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri, incelemede erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirlenemeyen ceset, savcılık ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye morguna kaldırıldı.

Buradan Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya ceset deniz

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