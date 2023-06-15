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Alanya'da doktorun, eşi tarafından öldürülmesi protesto edildi

15.06.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde doktorun, çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından bıçakla öldürülmesi protesto edildi.

Öldürülen doktor Melek B'nin çalıştığı Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezinde toplanan sağlık çalışanları, sendika ve kadın dernekleri temsilcileri, çeşitli pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, doktorun ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.

Öfkeli olduklarını belirten Karaman, "Öncelikle yaşamı savunan bizler, yaşatmak için varız. Önlenebilir bir ölümün var olması kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

Karaman, olayın gerçekleştiği aile sağlık merkezine doktor Melek B'nin isminin verilmesini isteyerek, "İsminin bu sağlık ocağında yaşatılmasını istiyoruz. Üzüntümüzü ve acımızı dindirmez ama başka da yolu yoktur." diye konuştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 Haziran'da, Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezine gelen Mustafa B, burada görevli doktor eşi Melek B'yi bıçakla öldürmüş, daha sonra yanındaki silahla intihar etmişti.

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