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Alanya’da Dünya Kadınlar Günü kutlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Alanya Kent Konseyinin düzenlediği, Alanya Belediyesinin desteklediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Alanya Kent Konseyinin düzenlediği, Alanya Belediyesinin desteklediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları, yabancı dernek başkanları ile çok sayıda yerli ve yabancı vatandaş katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yaptı. Törende aralarında yabancı dillerde bulunan dövizler dikkat çekti. Dövizler arasında İngilizce, Almanca ve Rusça gibi dövizler de yer aldı. Program sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, törene katılan kadınlara karanfil dağıtarak günleri kutladı.

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Antalya Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:11
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:19

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Akar Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
İmge Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
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