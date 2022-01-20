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Alanya'da firari hükümlü kask ile girdiği eczanede yakalandı

20.01.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da firari hükümlü kask ile girdiği eczanede yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kask ile girdiği eczanede, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

İlçede 16 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.Y. (44), kask ile Oba Mahallesi'nde bir eczaneye ilaç almak için girdi.

O an eczanede bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT personeli, şüphe üzerine M.Y'den kaskı çıkarmasını istedi. Kaskı çıkaran kişi, bir yıldır aranan firari hükümlü olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Öte yandan hükümlünün bir eczanede gözaltına alınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hükümlünün jandarma personeline direnme anı ve vatandaşların da jandarmaya yardımı yer alıyor.

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