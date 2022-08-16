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Alanya'da günlük kiralık ev bildiriminde bulunmayan kişiye para cezası

16.08.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da günlük kiralık ev bildiriminde bulunmayan kişiye para cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde evini günübirlik kiraya veren ancak Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemi'ne (GİYKİMBİL) bildirimde bulunmayan kişiye 80 bin 358 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde günlük kiralık evlere yönelik denetim yaptı.

Konutunu, farklı zamanlarda 3 farklı yabancı turiste günlük kiralayan kişiye, GİYKİMBİL sistemine herhangi bir bildirimde bulunmadığı gerekçesiyle 80 bin 358 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimde ayrıca, günübirlik evlerle ilgili, saatlik ve günlük gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülen kiralama faaliyetlerinin GİYKİMBİL sistemine bildirilmesinin zorunlu olduğu ve buna ilişkin tespit çalışmalarının aralıksız devam edeceği yönünde bilgilendirme yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya kiralama yabancı

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