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Alanya'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

18.06.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Osman Kozak'ın (44) kullandığı 45 HB 4587 plakalı hafif ticari araç, Dim Alacami Mahallesi'nde yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlı ekibi, sürücü Kozak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Mustafa Ersoy (52), Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kozak'ın cenazesi, araçtan çıkarılarak Alanya Belediyesinin morguna gönderildi.

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