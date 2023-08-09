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Alanya'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

09.08.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

F.K. (65) yönetimindeki 07 BHM 704 plakalı hafif ticari araç, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda bulunan kavşakta, Mustafa Tuncer (63) idaresindeki 07 HDS 68 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi.

Kazada kamyonet şoförü Tuncer olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan D.K, A.E. ve D.P. yaralandı.

Yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan, hafif ticari araç sürücüsü F.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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trafik kazası Alanya

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