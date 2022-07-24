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Alanya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

24.07.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının kabloları çaldığı anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı

Alanya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda motosiklet ve bir binadan 5 bin lira değerinde kablo çalınmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği E.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinde 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu da belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının kabloları çaldığı anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı

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