Alanya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda motosiklet ve bir binadan 5 bin lira değerinde kablo çalınmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği E.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinde 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu da belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının kabloları çaldığı anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı

