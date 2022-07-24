Alanya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda motosiklet ve bir binadan 5 bin lira değerinde kablo çalınmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği E.Y'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinde 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu da belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan zanlının kabloları çaldığı anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı
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