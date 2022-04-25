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Alanya’da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

25.04.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya’da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yediemin otoparkından 30 akü çaldığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkında 30 motosiklet aküsünün çalınması üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından adres ve kimlikleri belirlenen İ.K, M.A. ve Y.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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