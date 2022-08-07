YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'da inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Alanya'da inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

07.08.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Alanya'da inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Mahmutlar Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Suriye uyruklu H.M. (35) ile H.H. (26) arasında çalıştıkları inşaatın bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H, sopayla darbettiği H.M'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürülen yaralı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı H.H, ifadesinde ev arkadaşı ile çalıştıkları inşaatta fayans işçiliği konusunda tartıştıklarını ve olayın bu nedenle gerçekleştiğini öne sürdü.

Şüpheli, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alanya'da inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya'da şarampole yuvarlanan safari cipindeki 7 kişi yaralandıAlanya'da şarampole yuvarlanan safari cipindeki 7 kişi yaralandı
Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldüKağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldü
Artvin'de düğününe at üzerinde giden gelin çocukluk hayalini gerçekleştirdiArtvin'de düğününe at üzerinde giden gelin çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Anahtar Kelimeler:
suriye Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:02
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
20:04
Yatsı
21:29
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Ashley Graham kalçası herkesi solladı! Ölüm riski taşıyor

Ashley Graham kalçası herkesi solladı! Ölüm riski taşıyor

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.