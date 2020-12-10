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Alanya’da jandarmadan öğrencilere online ders

ANTALYA HABERLERİ  | 10.12.2020 15:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma trafik ekipleri 3’üncü sınıf öğrencilerine online ders vererek trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi.Alanya’da İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri Ayşe Nebahat Erkin İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerine online ders verdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma trafik ekipleri 3’üncü sınıf öğrencilerine online ders vererek trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi.
Alanya’da İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri Ayşe Nebahat Erkin İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerine online ders verdi. Canlı olarak yapılan derste trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri kapsamında bilgiler verildi. Soru cevap şeklinde geçen derste jandarma personeli öğrencilerin sorularını yanıtladı. Miniklere trafik kuralları konusunda uyarıda bulunulurken, bisiklet kullanımı ve yerleri hakkında da konuşuldu.

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