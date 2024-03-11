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Alanya’da kadın muhtara Kadınlar Günü’nde hakaret ve tehdit iddiası

İHA İHA
11.03.2024 11:04
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kadın muhtar, 8 Mart Kadınlar Günü’nde telefonla eski bir muhtar adayı tarafından hakarete uğrayıp tehdit edildiğini iddia etti.

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden kadın muhtar, “Kimseden çekinmeyeceğim, korkmayacağım. Kadınlar Günü’nde olması ayrıca üzücüydü. Bir kadın olarak bu olayı kınıyorum dedi.

Alanya Güller Pınarı Mahallesi Muhtarı Serap Neğiş iddiaya göre, 8 Mart Kadınlar Günü’nde önceki dönem bir muhtar adayı olan B.G. isimli şahıs ile muhtarlıkta olduğu anda telefonla tartışmaya başladı. B.G. isimli şahıs, muhtar Serap Neğiş’e telefonda hakaretler ederek tehdit etti. Muhtar Neğiş, telefonu kapattıktan sonra olayın şokuyla polis merkezine giderek şikayette bulundu.

“YAKINLARINDAN DUYDUĞUMA GÖRE APARTMANDA BROŞÜRÜMÜ GÖRMÜŞ. O YÜZDEN DE ÇOK SİNİRLENMİŞ”

Olayla ilgili konuşan muhtar Serap Neğiş, telefonla konuştuğu şahsın kendisine hakaretler ve küfürler ettiğini söyledi. Olayın ardından polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi olduğunu belirten Neğiş, şahsın önceki dönem mahallede muhtar adayı olan birisinin olduğunu söyledi. Şahsın, seçim çalışmaları kapsamında bir apartmanda kendisinin broşürünü görmesinden dolayı kendisine sinirlendiğini ifade eden Neğiş, şöyle konuştu:

“Kadınlar Günü’nde akşam arkadaşlarımla birlikte ofisteydik, çalışıyorduk. Bir telefon geldi. Bilinmeyen numara aradığı için bakıyoruz. ’Muhtar mısın?’ dedi. ’Evet.’ dedim. ’Ofise geldim yoktun, niye yoktun? Seni yaşatmayacağım. Kazandırmayacağım.’ Arkasından ’Allah belanı versin’ ile başlayıp çeşitli hakaretlerde ve küfürlerde bulundu. Ama kim olduğunu bilmediğim için bir şey deme şansım yoktu. Teşekkür ederim dedim kapattım. Ama kötü oldum İster istemez korktum. Başıma ne gelir, akşam saati ne yapılabilir diye düşündüm. Arkadaşım da şahit olduğu için karakola giderek şikayetçi olduk. Daha sonra kendisinin benim mahallemde önceki seçimde aday olan bir şahıs olduğunu öğrendik. Ona çok üzüldüm. Üzerinden 5 yıl geçti. Ne geldi ne tanıştı ne de bir ortamda karşılaştığım birisiydi. Şu anda bir akrabasının aday olması ve kendi yakının da aza olması kaynaklı sinirlendiğini düşünüyorum. Yakınlarından duyduğuma göre apartmanda broşürümü görmüş. O yüzden de çok sinirlenmiş. Sinirlerime hakim olamadım, o yüzden diye cevap veriyormuş.”

“KİMSEDEN ÇEKİNMEYECEĞİM, KORKMAYACAĞIM”

Yaşadığı olayın arkasında duracağını ve süreci takip edeceğini dile getiren Neğiş, Kadınlar Günü’nde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu söyleyerek, “Kendisinin bu konuda savcılığa sevki yapıldı. Bundan sonraki süreci takip edeceğim. Her şekilde arkasında duracağım. Çünkü bu beni kadın olarak yıpratma ve yıldırma çabasıydı. Ama yılmayacağız, daha da çoğalacağız. Her alanda, her sahada biz de olacağız. Kendisini kınıyorum. Bu mahallede yıllardır yaşayan bir insan olarak şahsına ait olduğunu düşünüyorum. Ailesini bu konuda tabii ki yargılamıyorum. Ama en azından bir daha hiç kimseye yapmasın, yapamasın. Bu da ona ders olsun. Kimseden çekinmeyeceğim, korkmayacağım. Kadınlar Gününde olması ayrıca üzücüydü. Bir kadın olarak bu olayı kınıyorum” diye konuştu.

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