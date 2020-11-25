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Alanya’da kadına yönelik şiddet toplantısı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.11.2020 12:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında toplantı düzenlendi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında toplantı düzenlendi. Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna yapılacak çalışmalar ve buna yönelik yeni kararlar alındı.
Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon izleme ile değerlendirme ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES uygulamasıyla ilgili Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde toplantı düzenlendi. Toplantıya Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhittin Ergen, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Çağatay Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve birim personelleri katıldı. Toplantıda Kaymakam Ürkmezer, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmanın önemli olduğunu vurguladı. Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna yapılacak çalışmalar ve buna yönelik yeni kararlar alındı. Toplantının ardından toplanan protokol, emniyet ve jandarmada kadına yönelik şiddetin engellemesi amacıyla açılan bürolarda incelemeye yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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