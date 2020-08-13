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Alanya’da kaldırımlardaki engeller kaldırılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 13.08.2020 12:58 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi tarafından engelli bireylerin yaşama aktif katılımlarını desteklemek ve engelsiz bir kent oluşturmak adına özel olarak kurulan ulaşılabilirlik ekibi, yol-kaldırım revize çalışmalarına 25 metrelik yol üzerinde devam ediyor.Alanya’da ‘Engelsiz Kent Alanya’ projesi, her geçen gün gelişerek büyümeye devam ediyor.

Alanya Belediyesi tarafından engelli bireylerin yaşama aktif katılımlarını desteklemek ve engelsiz bir kent oluşturmak adına özel olarak kurulan ulaşılabilirlik ekibi, yol-kaldırım revize çalışmalarına 25 metrelik yol üzerinde devam ediyor.
Alanya’da ‘Engelsiz Kent Alanya’ projesi, her geçen gün gelişerek büyümeye devam ediyor. Alanya şehir merkezinin büyük bölümünü engelliler için erişebilir kılan yol-kaldırım revizyon çalışması 25 Metreli Yol’un Alanya Belediyesi görev alanına geçmesi ile başladı.
Bugüne kadar bin 100 engel ortadan kaldırıldı
Alanya Belediyesi tarafından kurulan ulaşılabilirlik ekibi, 2015 yılından bu yana haftanın 6 günü durmaksızın engelliliğe uygun olmayan eski yol-kaldırım uygulamalarını revize ediyor. Ekip, bugüne kadar 1100 engeli ortadan kaldırarak engelli bireylerin yol ve kaldırımlarda daha rahat hareket edebilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Yücel: “şehrimiz herkesin gönül rahatlığıyla hayatını sürdürdüğü bir kent”
Yürütülen çalışmalar hakkında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Belediyemizce yapılan çalışmalarla şehrimizi engelli, yaşlı ya da dezavantajlı vatandaşlarımızın ayrışma hissetmeksizin gönül rahatlığıyla hayatlarını sürdürmeleri için dizayn ediyoruz. Alanya’mızın güzelliklerini bu sayede hem kendi içimizde hem de dışarıdan gelen misafirlerimizle kesintisiz erişimle yaşayabiliyoruz. Bu noktada projelerimiz ve faaliyetlerimiz gün geçtikçe artarak devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

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