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Alanya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

24.08.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilmeyen 07 ARB 583 plakalı kamyon ile 07 ARG 553 plakalı otomobil, Oba Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anının yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun solundan ilerleyen kamyonun karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı görülüyor.

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