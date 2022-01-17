Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 41 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla yolunda kara saplanan araçlarında mahsur kalan 41 kişiyi belediye ekipleri kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1500 rakımlı Gökbel Yaylası'na giden yolda bazı araçların kar nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bölgeye ulaşan ekipler, kar ve buzla kaplı yolda ilerleyemeyen 11 araçta 41 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçları kurtarılan kişiler, ilçe merkezine döndü.



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