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Alanya’da Kent Estetik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 14.08.2020 17:35 | Son Güncelleme

Alanya Belediye Meclisi’nin 3 Mart 2020’de gerçekleşen oturumunda kurulması yönünde kararı alınan Kent Estetik Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Alanya Belediye Meclisi’nin 3 Mart 2020’de gerçekleşen oturumunda kurulması yönünde kararı alınan Kent Estetik Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurul Başkanı ise Nuri Tokuş oldu.
Alanya Belediye Meclisi’nin 3 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen oturumunda alınan ortak karar ile kurulmasına karar verilen Kent Estetik Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi’nin yetki ve görev sınırları içerisinde kalan ve kurul oluru ile görüşülmesi talep edilen yerlerdeki estetiğe, tarihi, kültürel, doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek ve bu geliştirilen ilke kararları ve mevcut değerlere uygun; mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla, mimari ve estetik yönünden Alanya’nın kent kimliğinin korunması ve geliştirilmesini hedefleyen kurul, gerçekleşen toplantı ile çalışmalarına başladı.
İlgili kişi ve kurumlar kurula dahil edildi
Kent Estetik Kurul Başkanı olarak Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Nuri Tokuş, Başkan Vekili olarak Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nden Onur Kamburoğlu, Kurul Sözcüsü olarak da Meclis Üyesi Melike Nazifoğlu seçildi. Bu kurul Alanya Belediye Meclisi’nde temsilcisi bulunan siyasi parti temsilcileri, Alanya’da bulunan üniversitelerin temsilcileri, Alanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü temsilcileri ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası temsilcilerinden oluşmakta.

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