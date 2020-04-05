Alanya’da korona virüse karşı sıkı denetim

Antalya’nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri jandarma ekipleri, kırsal bölgelerdeki sınırlarda sürücülerin ateş ölçümlerini yaparken, il dışından gelen araçlara ise şehre girişine izin verilmedi.

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs salgını dolayısıyla önlemler alınmaya devam ediliyor. Alınan tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir giriş-çıkışların yasaklandığını açıkladı. Giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlamasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Antalya- Karaman ili Sıraveliler sınırı ve Çayarası Yaylası’ndaki sınırda yapmış oldukları uygulamayı aralıksız sürdürüyor. Ekipler durdukları araçlardaki sürücü ve yolculara ateş kontrolü yapıyor. Jandarma, sürücülerin ve yolculara izin belgesi sorup, izin belgesi olmayan sürücüleri ise geri çeviriyor. Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini belirti.

