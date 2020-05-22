YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya’da marketlere bayram denetimi

Alanya’da marketlere bayram denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 22.05.2020 17:02 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde Alanya genelinde hizmet veren marketlere denetim gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde Alanya genelinde hizmet veren marketlere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelere Korona virüs tedbirleri hatırlatılırken, hijyenik ortam ve kaliteli ürün temini noktasında uyarılarda bulunuldu.
Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi işletmelere olan denetimlerini sıklaştırdı. Alanya genelinde hizmet veren market ve toptan satış mağazalarına denetim düzenleyen ekipler, işletmelerin genel hijyen durumunu ve satılan ürünlerin kalitesini inceledi. Gıda mühendislerinin de hazır bulunduğu denetimlerde işletme sahiplerine ve çalışanlarına Korona virüs tedbirleri hatırlatıldı. Müşterilerin alışveriş esnasında sosyal mesafe kuralına uyması, maske ve eldiven takma zorunluluğu yönündeki önlemleri de hatırlatan ekipler, 4 günlük sokağa çıkma yasağında da görev başında olacak ve açık işletmelere denetimlerini sürdürecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Çocukların bayram hediyesi hazır

Çocukların bayram hediyesi hazır

Antalya Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:59
Sabah
05:37
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:11
Yatsı
21:42

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Farma Lara Eczanesi
Muratpasa
Flora Eczanesi
Muratpasa
Güvenç Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

UASTED Başkanı Kanpolat: "Sağlık turizminin yeni adresi Türkiye olacak"

UASTED Başkanı Kanpolat: "Sağlık turizminin yeni adresi Türkiye olacak"

Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktılar, cezayı yediler

Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktılar, cezayı yediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.