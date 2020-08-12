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Alanya’da modüler bankamatiklerin sayısı artıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 12.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 5 yıldır gerçekleştirilen, günümüz kent mobilyalarından esinlenerek tasarlanan modüler bankamatiklerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha önce Mahmutlar, Tosmur, Okurcalar, Hacet, Avsallar ve Güllerpınarı mahallelerinde yaptıkları modüler bankamatiklere yenilerini ekliyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 5 yıldır gerçekleştirilen, günümüz kent mobilyalarından esinlenerek tasarlanan modüler bankamatiklerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha önce Mahmutlar, Tosmur, Okurcalar, Hacet, Avsallar ve Güllerpınarı mahallelerinde yaptıkları modüler bankamatiklere yenilerini ekliyor. Projesi çizilip yapımına başlanacak olan yeni modüler bankamatikler en kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.
“Modern bir görünüme kavuşturduk”
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Önceden daha çok yer kaplaması nedeni ile görüntü kirliliğine neden olan bankamatikler modüler dizayn ile bir araya toplanarak kent estetiğine uygun bir görünüm kazandı. Proje ile bankamatiklere vatandaşlarımızın kolay ulaşımı sağlanmış ve rahat bir şekilde bankacılık işlemlerini yapmaları hedeflenmekte. Alanya genelinde bu tarz çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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