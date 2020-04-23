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Alanya’da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 23.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli polis tarafından yakalandı.Alanya’nın Sugözü Mahallesi’ndeki park halindeki bir motosikletin çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Alanya’nın Sugözü Mahallesi’ndeki park halindeki bir motosikletin çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin M.M.Ç. olduğunu tespit ederek aynı mahallede yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüdüğü öğrenildi.

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