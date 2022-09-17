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Alanya'da motosikletin çarptığı ikizlere hamile kadın öldü, bir yaşındaki bebeği ağır yaralandı

17.09.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bir yaşındaki bebeği ağır yaralandı.

Kızlarpınarı Mahallesi sahil yolunda, bir yaşındaki Ayaz Poyraz'ın bulunduğu bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Ceylan Poyraz'a M.K. yönetimindeki 07 BBH 698 plakalı motosiklet çarptı.

Yaralanan 5 aylık ikizlere hamile anne Poyraz ile bebeği, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Poyraz ile sezaryenle alınan ikiz bebekleri kurtarılamadı. Ölen kadının 1 yaşındaki bebeği Ayaz Poyraz ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, bebek arabasıyla yaya yolunda karşıya geçmeye çalışan Poyraz'a motosikletin çarpma anı yer alıyor.

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trafik kazası antalya Alanya

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