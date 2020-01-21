YURTHABER
  4. Alanya’da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

Alanya’da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.Olay, dün saat 15.00 sıralarında Konaklı Mahallesi Ketir Mevkiindeki 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Konaklı Mahallesi Ketir Mevkiindeki 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Ev sahibi N. Ş., ocağa koyduğu yemeği unutunca yangın çıktı. Mutfaktan gelen dumanı fark eden N. Ş., alevlere müdahale etmek istedi ancak yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde küçük çaplı hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Kepez’ de çocuklara cimnastik eğitimiKepez’ de çocuklara cimnastik eğitimi
Ali Çetinkaya Caddesinde peyzaj çalışmasıAli Çetinkaya Caddesinde peyzaj çalışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:00
Öğle
13:13
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Aygün Eczanesi
Muratpasa
Cadde Eczanesi
Muratpasa
Ferah Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Nail Eczanesi
Muratpasa
Özmen Eczanesi
Muratpasa
Frezya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Sel Felaketinin Yaşandığı Haskızılören, Artık Daha Güvenli

Sel Felaketinin Yaşandığı Haskızılören, Artık Daha Güvenli

Şiddet Mağduru Kadınlar Için Yarışacaklar

Şiddet Mağduru Kadınlar Için Yarışacaklar

7 Yaşındaki Öğrenci Okul Yolunda Can Verdi

7 Yaşındaki Öğrenci Okul Yolunda Can Verdi

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.