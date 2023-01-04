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Alanya’da orman yangınında yaklaşık 10 dönüm zarar gördü

04.01.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangına 3 arazöz, 1 su tankeri ve 60 personel müdahale etti. Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alırken, yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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