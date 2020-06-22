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Alanya’da otobüs durakları temizleniyor

ANTALYA HABERLERİ  | 22.06.2020 11:13 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya genelinde yer alan 400 otobüs durağına yönelik temizlik çalışması başlattı.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Hizmet Birimi tarafından oluşturulan 5 kişilik ekip, ilçe genelindeki otobüs duraklarını temizliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya genelinde yer alan 400 otobüs durağına yönelik temizlik çalışması başlattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Hizmet Birimi tarafından oluşturulan 5 kişilik ekip, ilçe genelindeki otobüs duraklarını temizliyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Alanya Merkez, Oba, Tosmur, Kestel, Mahmutlar’daki durakların temizlik çalışması tamamlandı. Ekipler, durakları yıkamanın yanı sıra çevre temizliğini gerçekleştiriyor. Geçen hafta başlayan çalışmalarda şu ana kadar 215 durak yıkandı ve çevre temizliği yapıldı. Alanya’nın kuzeyi, Kale, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar ve Okurcalar mahallelerinde de bu hafta durak temizliği çalışması gerçekleştirilecek. Böylece Alanya genelindeki 400’ü aşkın otobüs durağı temizlenmiş olacak.

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