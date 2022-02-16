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Alanya'da otobüsün çarptığı yaya öldü

16.02.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da otobüsün çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolcu otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

A.K. yöntemindeki 07 AAG 632 plakalı yolcu otobüsü, Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Mehmet Uysal'a (76) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uysal'ın cenazesi, incelemelerin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı.

Otobüs şoförü gözaltına alındı.

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