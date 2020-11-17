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Alanya'da otomobil motosiklete ve yayaya çarptı: 2 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.11.2020 14:08 | Son Güncelleme

Alanya'da otomobil motosiklete ve yayaya çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin motosiklete ve refüjdeki yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Alanya Kestelspor'un orta saha oyuncusu Murat Sevimler'in kullandığı 07 HAE 44 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde, önüne çıkan Fırat Tunağur yönetimindeki motosikletle çarpıştıktan sonra savrulup refüjdeki yayaya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya Uğur Altındağ yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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