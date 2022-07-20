Alanya'da park halindeki tırdan akaryakıt çalan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki tırdan akaryakıt çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba Mahallesi'nde park halinde bulunan tırın akaryakıt deposundan yaklaşık 50 litre mazot çalındığı şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu, hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler E.T. (23) ve M.S. (28) adreslerinde gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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