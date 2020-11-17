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Alanya’da parke bakım ve onarım çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 17.11.2020 12:31 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’da ASAT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen arıza giderme çalışmaları sırasında bozulan parkeli alanlarda bakım ve onarım çalışmasına devam ediyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’da meydana gelen su arızaları sırasında açılan noktalarda bozulan yerlerin bakım ve onarımı için üç ay önce başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’da ASAT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen arıza giderme çalışmaları sırasında bozulan parkeli alanlarda bakım ve onarım çalışmasına devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’da meydana gelen su arızaları sırasında açılan noktalarda bozulan yerlerin bakım ve onarımı için üç ay önce başlattığı çalışmalara devam ediyor. Alanya genelinde yaklaşık 200 noktada toplam 3000 metrekare alanda bakım ve onarım çalışması yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi ve ASAT Alanya ekipleri işbirliği ile oluşturulan parke tadilat ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 120 noktada 1831 metrekare alanın parke işi tamamlandı. Daha çok yol ve kaldırımlar üzerinde yapılan çalışma belirlenen program dahilinde devam edecek.

Alanya’da parke bakım ve onarım çalışması

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