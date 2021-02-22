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Alanya’da prestij caddeleri için kazmalar vuruldu

22.02.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Alanya Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçedeki yeni prestij caddeleri için alt ve üst yapı çalışmalarına başladı.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi, yeni prestij caddeleri için çalışmalara başladı.

Alanya Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçedeki yeni prestij caddeleri için alt ve üst yapı çalışmalarına başladı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi, yeni prestij caddeleri için çalışmalara başladı. Kadıpaşa ve Saray Mahalleleri arasında oluşturulacak ilk etap prestij caddesi için kazma vuruldu. Başkan Yücel, caddeye gelerek çalışmaları yerinde incelerken esnaflarla da yapılacak yeni cadde için istişare etti. Başkan Yücel’e incelemelerinde İcracı Müdürlüklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve ekipleri eşlik etti.
Elektrik hatları yer altına alınıyor
Alanya Belediyesi’nin yeni prestij caddesi için başlattığı çalışmayla birlikte bölgedeki elektrik hatları yer altına alınacak. Buna bağlı olarak Stad ve Sugözü Caddeleri arasında başlatılan çalışmayla bir yandan elektrik direkleri sökülürken bir yandan da yeni hatlar toprak altına çekiliyor.
Sugözü Caddesi çift yönlü olacak
Alanya Belediyesi yeni oluşturulacak caddeyle Alanya’nın adeta çehresini değiştirecek. Yıllarca tek şerit olarak hizmet veren Kadıpaşa Mahallesi, Sugözü Caddesi, Vergi Dairesi önündeki yol, caddenin tamamlanmasıyla birlikte çift yönlü olarak hizmete açılacak. Bu uygulamayla birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.
Bisiklet yolu caddenin prestijini arttıracak
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Kent geneli oluşturmak istediği bisiklet yolu ağı bu caddelerden de geçecek. Bütün Alanya’yı bisiklet ile ulaşılabilir kılmak adına oluşturulan bisiklet yolları hem yayaların hem güvenli ulaşımın hem de bölgedeki trafik yoğunluğunun azalmasını sağlayacak.
Yücel: “Alanya’mıza cazibe kazandırıyoruz”
Çalışma sahasında incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Gerek ulaşımı gerekse bisiklet ve yaya yollarının daha sağlıklı ve huzurlu şekilde kullanılmasını sağlamak adına, bölgedeki prestij caddelerinin sayılarını arttırmaya devam ediyoruz. Bu sayede Alanya’mızın kronikleşmiş ulaşım sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Anadolu Hastanesi kavşağından başlayarak Vergi Dairesi önüne kadar çalışmalarımızı götüreceğiz. Ayrıca Vergi Dairesi önündeki yolu da çift yöne dönüştürerek 25 metrelik yol üzerindeki trafik yoğunluğunu bu projemizle birlikte azaltacağız. Caddedeki çalışmalarımız içerisinde elektrik hatlarını da yer altına alacağız. Yaptığımız bu uygulamalarla, Şehrimizi yeniliyor, yaşam standartlarını yükseltiyor, Alanya’mıza cazibe kazandırıyoruz. Şimdiden Mahalle sakinlerimize ve Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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