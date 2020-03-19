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Alanya’da sağlık çalışanlarından ‘Evde kal’ mesajı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.03.2020 18:09 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan hastane çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi.Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan hastane çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi. Hastanede görevli sağlık çalışanları sosyal medya üzerinden yaptıkları görsel ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Sağlık çalışanları ellerindeki kağıtlara yazdıkları, “Biz sizin için buradayız, lütfen sizde bizim için evde kalın!” yazısı ile çekildikleri fotoğrafla tüm Alanya halkına mesaj yolladı.

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