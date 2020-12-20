Alanya’da sahil bandı bisiklet yolunun Kestel etabı tamamlandı

Alanya Belediyesi’nin, Dinek-Kargıcak arasında kalan sahil bandında kesintisiz bisiklet yolu ulaşımı için başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kesintisiz bisiklet yolunun Kestel’e kadar tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar etabında ise çalışmalara başlandığını söyledi.

Dinek’ten bisikleti ile sahil boyu gezintiye çıkan bir vatandaşın kesintisiz olarak Kargıcak Mahallesi’ne kadar konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi adına devam eden çalışmalar aralıksız sürüyor. Sahil bandını cazibe merkezi haline getirecek projenin Kestel Mahallesi’ne kadar olan bölümü tamamlandı. Projenin Mahmutlar etabına ise vakit kaybetmeden başlanıldı.

"Cazibe merkezi haline getireceğiz"

Projenin Alanya adına çok fayda sağlayacağını, kent imajına ve prestijine değer katacağını söyleyen Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimize prestij kazandıracak projelere imza atıyoruz. Tüm sahil kesimini cazibe merkezi haline getireceğiz. Bisikletle ulaşımı kolaylaştırmak adına başlattığımız bu projede pedal pedal sona ilerliyoruz. Kestel’e kadar tüm çalışmalar tamamlandı. Dinek’ten bisikletine binen bir kişi, Kestel’e kadar kesintisiz ulaşım sağlayabiliyor, Mahmutlar etabında da çalışmalar başladı. Sonrasında da Kargıcak etabına geçeceğiz” dedi.

"Üretken belediyecilik anlayışımız var"

Üretken belediyecilik anlayışını kendilerine şiar edinerek durmadan çalıştıklarını belirten Yücel, “Bütüncül yaklaşım, birlikte yönetim esasına dayanan üretken belediyecilik anlayışımız milli ve manevi değerleri koruyarak etkin ve üretken biçimde ülkemizi çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent vizyonuna ulaştırmayı amaç edinmekteyiz. Üretken belediyecilik anlayışımız, tüm faaliyetlerimizde kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak maksadıyla finansal, sosyal ve fiziksel planlamayı birlikte gerçekleştiren bir belediyecilik modelidir” diye konuştu.

