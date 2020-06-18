YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya’da sahil büfeleri temizlendi

Alanya’da sahil büfeleri temizlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 18.06.2020 17:55 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle koyulan tedbirlerden dolayı açılamayan sahil büfelerini ve çevresini temizledi.Alanya Belediyesi, korona virüs nedeniyle açılamayan ve kirlenen sahil büfelerini temizledi.

Alanya Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle koyulan tedbirlerden dolayı açılamayan sahil büfelerini ve çevresini temizledi.
Alanya Belediyesi, korona virüs nedeniyle açılamayan ve kirlenen sahil büfelerini temizledi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün gözetiminde, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sahil şeridi boyunca açılamayan büfe ve çevresindeki oluşan kirliliği temizleyerek ortadan kaldırdı. Oluşan kirliliğin ortadan kaldırıldığını gören vatandaşlar ise yapılan işlemlerin ardından Alanya Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Antalya Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:26
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Flora Eczanesi
Muratpasa
Mavi Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Yeni Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.