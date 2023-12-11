Alanya'da "Siber Vatan" programı kapsamında üniversite öğrencilerine eğitim veriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğinde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından hayata geçirilen program kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Üniversitesinden 40 öğrenciye eğitim veriliyor.

Üniversite öğrencileri siber güvenlik uzmanlığına hazırlık, siber güvenlik uzmanı, sızma testi, adli analiz, tersine mühendislik, kötü amaçlı yazılım analizi, web güvenliği, bilişim hukuku, saldırı tespit ve kayıt yönetimi gibi teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor.

BAKA Alanya Sorumlusu Oğuzhan Ataman, AA muhabirine, siber vatan programını bölgeye yaymak istediklerini söyledi.

Uygulamaya 2019'da başladıklarını belirten Ataman, Kovid-19 salgını sürecinin ardından çalışmaların yoğunlaştığını kaydetti.

Ataman, programın sadece güvenlik alanında değil web güvenliği, zararlı yazılım, yapay zeka ve blok zincir ile mobil oyun alanlarında da katılımcıları geliştirmeyi hedeflediğini anlatarak, "6 aylık eğitim programında Antalya ve Alanya'da 80, Burdur ve Isparta'da 80 öğrenciye eğitim vereceğiz. Bu program devamında da bir kamp yapılacak. Program bünyesindeki takımlara öğrenciler seçilecek. Devamında da tekno girişimleri, yazılım, blok zincir ve yapay zeka alanlarında nitelikli işgücünü ülkemize kazandırmış olacağız." dedi.

Türkiye'de siber güvenlik alanında hizmet veren firma sayısının arttığını dile getiren Ataman, zamanla sektörde daha güçlü konuma geleceklerini vurguladı.

"VATAN SAVUNMASI YAPACAK GENÇLERİ YETİŞTİRECEĞİZ"

ALKÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Kılıç ise dünyanın her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini belirtti.

Silahların değiştiğini, bunun paralelinde de savunma şeklinin değişime uğradığını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Eskiden topla tüfekle savaşanlara karşı birtakım savunma argümanı veya cihazları geliştirebiliyordunuz. Ama şu anda teknolojinin gelişmesiyle bilişim teknolojileri, silah sanayisine yoğun bir şekilde girdi. Sonuçta silahlara dışarıdan müdahale durumu söz konusu oldu. Bizler de bu girişimleri önleme, vatan savunması yapacak gençleri yetiştirmek adına üniversitemiz ve BAKA ile ortak bir protokol imzaladık."

ALKÜ Elektik Elektronik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Arda Aslan da meraklı olduğu bir alanda verilen eğitimin kendisi için bir fırsat olduğunu söyledi.

Siber güvenlik uzmanı olmak istediğini belirten Aslan, "Benim için çok sayıda kapı açacaktır. Vatanımı korumak adına bu işe başladım diyebilirim. Vatanı korumak ille de fiziksel olmak zorunda değil. Bunu siber olarak da yapabilirim." diye konuştu.

