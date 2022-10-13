Alanya'da "Tarihe Damga Vuran Polonyalı Kadınlar" resim sergisi

Alanya'da "Tarihe Damga Vuran Polonyalı Kadınlar" adlı resim sergisi törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Alanya Belediyesinin Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneğinin destekleriyle hazırlanan serginin Kızılkule'deki açılış töreninde konuşan Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radosław Sadowski, Türkiye ile Polonya arasındaki diplomasi ve dostluk ilişkilerinin her zaman uyumlu olduğunu söyledi.

Sergiyi Alanya'da açmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Sadowski, "Böyle anlamlı bir temayı Alanya'da sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Burada bu sergiyi açmamızı sağlayan, bize destek olan Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel ve ekibine de ayrıca teşekkür ederiz." dedi.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş ise Polonya ile tarihe dayanan dostluk ilişkilerinin olduğunu belirterek, anlamlı günde bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği temsilcileri, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

