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Alanya’da tartışma silahlı kavgaya döndü, o anlar kamerada

12.10.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü.

Alanya’da tartışma silahlı kavgaya döndü, o anlar kamerada

Şahısların birinin diğerini ayağından vurduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay Antalya’nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi Hacet Meydanı’nda gece 23.30 sıralarında yaşandı. Edilen bilgiye göre Hacet Meydanı’nda buluşan iki kişinin sözlü tartışması sonrası kimliği belirsiz adam, silahını çekip karşısındakine kurşun yağdırdı. Olayda henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi ayağından yaralanırken, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Olay anı ise silah seslerini duyup kayda giren bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin silahıyla ateş ettiği anlar ve vurulan kişinin yaralı halde sekerek kaçmaya çalıştığı anlar kayda girdi.

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