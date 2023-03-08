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Alanya'da tartıştığı eski iş arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

08.03.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski iş arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Konaklı Mahallesi'nde eski iş arkadaşı E.G. (32) ile karşılaşan M.C.S (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.C.S, belinden çıkardığı bıçakça E.G'yi kalçasından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli M.C.S ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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