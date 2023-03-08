Alanya'da tartıştığı eski iş arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

Konaklı Mahallesi'nde eski iş arkadaşı E.G. (32) ile karşılaşan M.C.S (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.C.S, belinden çıkardığı bıçakça E.G'yi kalçasından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli M.C.S ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.