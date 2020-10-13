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Alanya’da temizlikte bir ilk

ANTALYA HABERLERİ  | 13.10.2020 19:31 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi, temizlik konusunda bir ilke daha imza attı.

Alanya Belediyesi, temizlik konusunda bir ilke daha imza attı. Mahmutlar Mahallesi’nde uygulanmaya başlayan yeni projede, 3 metreküp yerüstü çöp konteynerleri yerleştirilmeye başlandı.
Göreve geldiği günden buyana Alanya’ya eşsiz projeler kazandıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi, uygulamaya koyduğu yeni projeyle zamandan ve maliyetten de tasarruf edecek. Uygulama ilk olarak Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi’nde başladı. 3 metreküp yerüstü çöp konteynerlerinin ilkini, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yerleştirdi ve test etti.

Covid-19 riski gözetilerek üretildi
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından uygulamaya koyulan projede, öncelik hijyen ve sağlığa verildi. Yeni konteynerler, hem 4 adet büyük saç konteynerin yeri alarak alandan tasarruf ediyor hem de pandemi sürecinde vatandaşları riske sokmamak adına temassız çöp atımı imkanı sağlıyor. 2 kapaklı olarak üretilen yeni yerüstü konteynerleri hem manuel olarak elle açılabiliyor hem de ayak basma mekanizmasıyla el değmeden temassız bir şekilde çöpün atılmasını sağlıyor.

İlk etapta 72 adet yerleştirilecek
Bir yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sıfır atık projesindeki şartları da yerine getiren Alanya Belediyesi, bugün başlattığı uygulamada 27 adet yerüstü çöp konteynerini yerleştirirken toplamda 72 adet konteynerin belirlenen noktalara yerleştirileceği açıklandı.

Çöp alımı günde teke düşecek
Sadece yerelde değil ulusal bazda da temizlik konusunda hayata geçirdiği uygulamalarla dikkat çeken Alanya Belediyesi, yeni uygulamasıyla birlikte günde 3 olan çöp alımını 1’e düşürecek. Hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edecek olan Alanya Belediyesi, yeni uygulamasıyla birlikte çevre sakinlerinin de takdirini topladı.

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”
Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, yeni yerüstü çöp konteynerlerinin Mahmutlar’ın değerine değer kattığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Yeni yerüstü çöp konteynerleri için Başkanımıza ve ekibine Mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum. Temiz çevre, yeşil doğa ve hijyenik bir ortam için el ele vererek, daha temiz bir Alanya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

“Kent vizyonumuzu geliştiriyoruz”
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, yeni uygulamaları için yaptığı açıklamada, “Akılcı ve üretken belediyecilik anlayışımızla cadde ve sokaklarımızdaki çok sayıda çöp konteyneri kirliliğini ortadan kaldırıp, 1 tanesiyle 4 tane büyük saç konteynerin görevini yapacak, 3 bin m depolama kapasitesine sahip konteynerler kazandırdık. Sıfır atık yönetmeliğine uygun, modern ve hijyenik alt yapıya kavuşan bu caddeyle, kent vizyonumuza bir yapı taşı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

“Hem hijyenik hem pratik”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, konteynerlerin sağlık açısından son derece modern bir şekilde üretildiğini vurgulayarak, “Pandemi döneminde hijyenin önemini bir kez daha anlamış olduk. Bu vesile ile projelerimize bir yenisini daha ekledik. Buna da Mahmutlar Mahallemiz de başladık. Ambalaj ve evsel atıklar için yerüstü konteynerler yerleştirmeye başladık. Yeni ürünlerimizle birlikte günde 3 defa yerine 1 defa toplama yaparak vatandaşlarımızı rahatsız etmeden, bölgedeki hijyeni sağlayacağız. Hem zamandan hem maliyetten tasarruf edecek, her şeyden önemlisi de insanların sağlığını daha iyi koruyacağız. Projemize destek veren herkese şükranlarımı sunuyor, Mahmutlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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