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  4. Alanya'da uçuruma devrilen otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı

Alanya'da uçuruma devrilen otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı

AA AA
11.07.2024 10:09
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Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Veli Erdemir'in (26) kullandığı 07 ACF 223 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi'nde yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü Erdemir ile araçtakiHalil Kara (24), Habibe Kara (32) ile Bartuğ Umut Köksal (2) yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

. Halatlar yardımıyla aracının olduğu bölgeye inen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Express
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Anahtar Kelimeler:
antalya Yaralama Alanya İtfaiye kaza

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