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Alanya’da uyuşturucu operasyonu

15.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.Konaklı Mahallesi’ndeki E.Y.

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konaklı Mahallesi’ndeki E.Y. (38) isimli şüphelinin evinden uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, harekete geçti. Belirlenen adrese saat 01.30 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, 4 gram metamfetamin, kurusıkı tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 100 TL ele geçirirken olayla ilgili evde bulunan E.Y., A.Y. (29) ve T.Y. (28) gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Y. ile T.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, E.Y. ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlalden de kişi başı 3 bin 450 TL idari para cezası kesildi.

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