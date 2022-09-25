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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

25.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Y. ile bu kişiden uyuşturucu aldığı öne sürülen B.K. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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esrar Alanya uyuşturucu jandarma operasyon

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