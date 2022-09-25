Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Y. ile bu kişiden uyuşturucu aldığı öne sürülen B.K. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz