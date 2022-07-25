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Alanya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

25.07.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Danimarka uyruklu 66 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Saray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Heidi Pia Faester'dan (66) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daireye giren ekipler, kadını yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlenen Faester'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Alanya Danimarka kadın ölü bulundu

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