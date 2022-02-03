Alanya'da yaralamalı trafik kazası güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

M.A.M. (46) yönetimindeki 07 HPY 13 plakalı hafif ticari araç ile S.K.K. (39) idaresindeki 34 BCE 542 plakalı hafif ticari araç, Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde çarpıştı.

Yaralanan araç sürücülerinden S.K.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, araçların çarpışması ve 34 BCE 542 plakalı hafif ticari aracın takla atması görülüyor.



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