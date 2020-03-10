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Alanya'da yılda 1650 ton avokado üretiliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 10.03.2020 15:41 | Son Güncelleme

Alanya Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar: - "Alanya'da tropikal meyvelerin önemi her geçen gün artıyor"

Alanya Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, ilçede 4 bin 100 dekar alanda yılda 1650 ton avokado üretildiğini bildirdi.

Rüzgar, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda, Alanya Avokado Üreticileri Birliğinin 2019 Yılı Olağan Mali Genel Kurulunda, avokado üretiminde ciddi yol aldıklarını söyledi.

İlçede tropikal meyvelerin her geçen gün öneminin arttığına işaret eden Rüzgar, "İlçede 4 bin 100 dekar alanda yılda 1650 ton avokado üretiyoruz. Aynı zamanda 14 bin 100 dekar alanda 80 bin tona yakın da muz üretimi var. Muz üretim alanının 6 bin 500 dekarı örtü altı. Üreticilere önemli destekler veriliyor." dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, ilçede turizm kadar tarımın da önemli olduğunu kaydetti.

Alanya'ya özgü avokado ve yenidünya meyvelerinin coğrafi işaretini aldıklarını hatırlatan Şahin, "Antalya'da patenti alınan beş ürün var. Bu ürünlerin ikisi Alanya'dan. Kimsenin tanımadığı avokadoyu şimdi Türkiye'de de tanıtıyoruz. Birçok arkadaşım da avokado üretmeye başladı." diye konuştu.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ise avokado bahçelerinden yaşanan hırsızlıkların önüne geçmek için mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

Kurul, denetim kurulu faaliyetlerinin kabul edilmesiyle sona erdi.

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Alanya avokado mali kurul

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