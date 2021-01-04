YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya’da yılın ilk günlerinde deniz keyfi

Alanya’da yılın ilk günlerinde deniz keyfi

ANTALYA HABERLERİ  | 04.01.2021 18:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 4 gün boyunca evde kalan aileler, yılın ilk günlerinde sahillere akın etti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 4 gün boyunca evde kalan aileler, yılın ilk günlerinde sahillere akın etti. Aileleri ile birlikte İncekum Plajına gelen vatandaşlar denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarttı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 4 gün boyunca eve kapanan aileler, yeni yılın ilk günlerinde İncekum plajına giderek denizin ve güneşin tadını çıkarttı. Adeta yazdan kalma bir havanın yaşandığı 2021 ilk günlerinde, çocuklar saatlerce denize girerek aileleriyle hoşça vakit geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:07
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Soyata Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Billur Çelik Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.