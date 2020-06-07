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Alanya'da yol yapımı için dökülen zifte yapışan oğlak kurtarıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Alanya'da yol yapımı için dökülen zifte yapışan oğlak kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol yapımı için dökülen zifte yapışarak mahsur kalan oğlak vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alanya-Taşkent-Hadim kara yolu Gevne Yaylası mevkisinde yol yapım çalışmaları yapılan alandan keçi sesi duyuldu.

Yol yapımı için dökülen zifte yapışarak yerde yatar şekilde duran oğlağı gören civardaki vatandaşlar hayvanı kurtarmak için harekete geçti.

Çevreden buldukları malzemelerle zifti kazıyan vatandaşlar oğlağı kurtarmayı başardı.

Oğlak daha sonra sahibine teslim edildi.

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