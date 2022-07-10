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Alanya'da yunuslar turistlere gösteri yaptı

10.07.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da yunuslar turistlere gösteri yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizdeki 3 yunusun gösterisi, tur teknelerindeki turistlerin ilgisini çekti.

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı. Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, daha sonra çeşitli gösteriler yaptı.

Gösteri, turistler tarafından alkışlandı. O anlar da tekne çalışanları ve tatilciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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