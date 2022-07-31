Alanya'da yunuslar turistlere gösteri yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizdeki 2 yunusun gösterisi, tur teknelerindeki turistlerin ilgisini çekti.

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.

Aniden ortaya çıkan iki yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, daha sonra çeşitli gösteriler yaptı. Yunusların gösterisi turistler tarafından alkışlandı.

Eğlenceli anlar tekne çalışanları ve tatilciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

