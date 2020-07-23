YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'daki cinayet davasında Lübnan asıllı Alman şarkıcıya 20 yıl hapis

Alanya'daki cinayet davasında Lübnan asıllı Alman şarkıcıya 20 yıl hapis

ANTALYA HABERLERİ  | 23.07.2020 17:04 | Son Güncelleme

Alanya'daki cinayet davasında Lübnan asıllı Alman şarkıcıya 20 yıl hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alman kadın turisti denizde boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Lübnan asıllı Alman vatandaşı hiphop şarkıcısı Muhammet Harake, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Harake, maktul Katharina Kugel'in ablası Valentina Kugel ile taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi söz verilen sanık Harake, maktulün ölümünden dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Ben bu olayı gerçekleştirmiş olsaydım çok rahatlıkla kaçabilirdim. O yüzden beraatimi isterim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 20 yıl hapis cezası verdi.

Alanya'da tatil yapan Alman uyruklu Katharina Kugel'in (35) 9 Haziran 2018'de Damlataş Plajı'nda su yüzeyinde cansız bedeni bulunmuştu. Tanıkların Kugel'in diskoda bir erkekle tanıştığı ve onunla gittiğini söylemesi üzerine polis ekipleri eğlence merkezinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemiş ve kadının yanındaki kişinin Lübnan asıllı Alman vatandaşı hiphop şarkıcısı Muhammet Harake olduğunu belirlemişti.

İlçede kiraladığı evde gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Harake ile maktulün denizde birlikte yüzdükleri sırada boğulma olayının meydana geldiği, sanığın hayatını kaybeden kadını denizde bırakarak karaya çıktığı kaydedilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:49
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:19
Yatsı
21:50

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Ela Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.